توك شو|مش عيب نراجع قراراتنا.. مصطفى بكري يشيد بتعديل الحكومة مواعيد غلق المحلات..أزمة هرمز تهدد الاقتصاد العالمي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تحذيرات أممية.. وقف إطلاق النار مرهون بتنازلات ثلاثية وأزمة هرمز تهدد الاقتصاد العالمي

كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مسار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال يفتقر إلى إعلان واضح أو توافق علني بين جميع الأطراف الراغبة في إنهاء التصعيد، ما يعكس حالة من الغموض والتعقيد في المشهد الدبلوماسي الحالي.

تضارب المواقف وتعدد الأطراف

وأوضح المسئول الأممي السابق أن المفاوضات الجارية، خاصة المتعلقة بباكستان، تشهد حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، في ظل تضارب المواقف وتعدد الأطراف المؤثرة في مسار التهدئة.

عماد الدين حسين: دور مصر في تهدئة التوتر شهادة دولية على قوة دبلوماسيتها

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن ما أشار إليه موقع “أكسيوس” بشأن الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران يمثل شهادة مهمة على حجم الجهد الذي بذلته القاهرة خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن هذا الموقع يُعد من أبرز المنصات الإخبارية القريبة من دوائر صنع القرار في واشنطن، ما يمنح تقييمه مصداقية كبيرة.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لم تتحرك بمفردها، بل ضمن شراكة إقليمية ضمت كلًا من باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا التحالف الرباعي لعب دورًا مؤثرًا في منع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي كانت تهدد بإشعال صراع أوسع لا يخدم استقرار الإقليم.

محمد الحلو يكشف سبب اهتمام عائلته بالحيوانات المفترسة

كشف المطرب محمد الحلو، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الغناء، مشيرا الى أن ينتمي لعائلة تهتم بالحيوانات المفترسة.

وأضاف المطرب محمد الحلو، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "جدي كان مهتم بالحيوانات وربَّى الأسد والحيوانات المفترسة، وعمي توفي بسبب هجوم أسد كان هائجا وعضَّه بقوة، والأسد انتحر بعد ذلك وأكل ذيله بعد أن وديناه حديقة الحيوانات".

أخطاء دوائية قد تقتلك بصمت.. تحذير عاجل من حسام موافي بشأن انخفاض ضغط الدم

حذّر الدكتور حسام موافي من خطورة التشخيص الخاطئ لانخفاض ضغط الدم، مؤكدًا أن التعامل السطحي مع الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة إذا تم تجاهل الأسباب الحقيقية وراءها.

وجاءت تصريحات موافي خلال برنامجه "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، حيث شدد على ضرورة إجراء فحوصات دقيقة وعدم الاعتماد على قياسات عابرة.٠

مش عيب نراجع قراراتنا.. مصطفى بكري يشيد بتعديل الحكومة مواعيد غلق المحلات

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة بشأن مد ساعات غلق المحال التجارية، مؤكدًا أنها تعكس نهجًا جديدًا للحكومة يقوم على الاستماع لصوت الشارع والتفاعل مع احتياجات المواطنين بشكل واقعي.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة صدى البلد، أن مراجعة القرارات الحكومية ليست ضعفًا كما يعتقد البعض، بل تمثل قوة في الإدارة وقدرة على تصحيح المسار وفقًا للمعطيات على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مختلف القطاعات.

6 أشهر إضافية للتصالح.. بكري: الحكومة تمنح المواطنين فرصة جديدة لتقنين الأوضاع

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين.

وأوضح، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن هذا القرار يمنح فرصة ذهبية لكل من لم يتمكن من التقدم سابقًا، سواء بسبب الإجراءات أو الظروف الاقتصادية، لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.

تتر مسلسل ليالي الحلمية| رد محمد الحلو على شائعة خلافه مع علي الحجار

تحدث الفنان محمد الحلو عن شائعة خلافه مع الفنان علي الحجار، وذلك خلال ظهوره ضيفًا على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر قناة "MBC مصر".

وتطرق محمد الحلو خلال الحوار إلى الحديث عن السبب وراء ابتعاده عن الساحة الغنائية، وما إذا كان يفكر في الاعتزال، إلى جانب علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وتفاصيل من حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

غياب أم اعتزال؟ محمد الحلو يكشف مفاجأة : الوضع مش ظريف.. وممكن أغير رأيي

كشف الفنان محمد الحلو، عن موقفه من العودة إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يمر بحالة من الابتعاد وعدم الحماس لتقديم أعمال جديدة في الوقت الحالي.

وخلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة MBC مصر، وجهت له سؤالًا قائلة: "ليه غايب عننا؟".

ورد محمد الحلو قائلًا: "الوضع مش حلو دلوقتي، وبقول كفاية علينا كده، إلا لو جات حاجة حلوة ممكن نقولها".

بسمة وهبة: ما حدث بين سميرة وحماتها نموذج نادر للإنسانية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن حلقة برنامجها جاءت هذه المرة بشكل مختلف، حيث قررت مع فريق الإعداد تقديم محتوى مبهج، يهدف إلى نشر الطاقة الإيجابية بين المشاهدين، موضحة أن ردود فعل الجمهور على الحلقة السابقة كانت دافعًا أساسيًا لهذا التوجه.

الحب الحقيقي أفعال مش مجرد كلام.. والتضحية والإخلاص قادران على إنقاذ الأرواح

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": “النهارده حلقة كاجوال ومبهجة، لأن ناس كتير إمبارح كلمتني وقالتلي قد إيه حسوا بطاقة إيجابية كبيرة”، مشيرة إلى أن قصة "سميرةط التي تبرعت بجزء من كبدها لحماتها؛ كانت مثالًا حيًا على التضحية والحب الحقيقي.

علي الدين هلال : الملك سلمان تطوع للقتال في الحرس الوطني المصري 1956

أكد الدكتور علي الدين هلال أن العلاقات بين مصر ودول الخليج العربي علاقات تاريخية ممتدة وعميقة، مشيرًا إلى وجود مواقف مشتركة تعكس قوة الترابط السياسي والإنساني بين الجانبين عبر عقود طويلة.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على قناة صدى البلد.

الملك سلمان وموقف تاريخي في 1956

أشار هلال إلى أن خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حين كان شابًا، تطوع للقتال ضمن الحرس الوطني المصري عام 1956، مؤكدًا أن هذه الواقعة تم توثيقها في مجلة “المصور” وكانت صورة شهيرة في ذلك الوقت.