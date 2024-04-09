خبير: استقبال السيسي لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد له رمزية كبيرة أمام العالم

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد له رمزية كبيرة أمام العالم، مؤكدًا أن تحوّل الموقف الأوروبي كان نتيجة الجهود والتوضيحات التي قدمتها مصر.



إسقاط 10 طن من المساعدات

وأضاف "سنجر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن أمس الإثنين شهد إسقاط 10 أطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة، لافتًا إلى أن عروبة الرئيس السيسي حقيقة تجلت مع شعب مصر العظيم.



وأشار الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية إلى أن الشعب الفلسطيني وغزة يحتاجون إلى وقف شامل لإطلاق النار وإدخال أكبر كم ممكن من المساعدات والشاحنات، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيساعد على على إدخال المساعدات بشكل أكثر.