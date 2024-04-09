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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات على إسرائيل بصوارخ من جنوب لبنان.. وأخرى على الجولان المحتل

قوات لحزب الله
قوات لحزب الله

 

أفادت أنباء بإطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ودوت صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات إسرائيلية في إصبع الجليل للاشتباه بتسلل مسيرة.

كما سقط عدد من الصواريخ في الجولان المحتل شمالي الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.

يأتي ذلك فيما استهدفت غارات جوية إسرائيلية ليل الإثنين/الثلاثاء مستودعات سلاح وذخائر تابعة للحكومة السورية في منطقة محجة بريف درعا الشمالي ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وذكر المرصد، ومقره لندن، في بيان صحفي اليوم، أن القصف أدى إلى تدمير أسلحة وذخائر مجموعات موالية لإيران، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية، مشيرا إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدف مساء أمس موقعا عسكريا في تل الجابية بريف درعا، ردا على إطلاق المجموعات المدعومة من إيران و"حزب الله" اللبناني صاروخا من الأراضي السورية باتجاه الجولان السوري المحتل.

ولفت المرصد إلى أن إسرائيل قامت باستهداف الأراضي السورية منذ مطلع العام 34 مرة، 23 منها جوية و11 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 67 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وأوضح أن الضربات الإسرائيلية تسببت بمقتل 129 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

الصواريخ جنوب لبنان مواقع إسرائيلية كريات شمونة

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