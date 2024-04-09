هدوء بالمحاور وخدمات أمام الحدائق.. الحالة المرورية آخر أيام رمضان بالقاهرة الكبرى

شهدت الطرق والمحاور الكبرى والميادين حالة من السيولة المرورية اليوم الثلاثاء اخر ايام شهر رمضان الكريم تزامنا مع بدء الاجازة الرسمية المقررة من الحكومة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشرح اللواء احمد هشام الخبير المروري حالة الطرق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وقال انه نظرا لان اليوم اخر أيام شهر رمضان الكريم استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بنشر الخدمات المكثفة المدعمة بالأوناش والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل.

وقال هشان ان اليوم إجازة رسمية وهو ما انعكس على الحالة المرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وشهدت كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية هدوء تام وسط خدمات مرورية مكثفة تزامنا مع توافد المواطنين على المناطق التجارية ووسط المدينة لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك وأيضا سفر ابناء المحافظات الى مسقط راسهم لقضاء إجازة العيد لمدة 6 ايام.

وتنتشر على الطرق الصحراوية والزراعية الخدمات المرورية والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي والكامنة الثابتة للتأكد من التزام قائدي السيارات بالإرشادات المرورية حفاظا على سلامتهم وحياتهم.

واضاف هشام ان كافة مناطق الاعمال بالطرق المختلفة تم توزيع الارشادات والعلامات لإرشاد السائقين، وتم تعزيز كافة أماكن المتنزهات بخدمات مرورية خاصة مناطق الكورنيش وممشى اهل مصر وكافة الحدائق والمتنزهات لمنع الانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية وتحقيق السيولة المروية.

واستكمل قائلا ان ابرز ما في النشرة المرورية غلق جزئي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي باتجاه منزل كوبري الحرفيين بسبب اصلاح ماسورة مياه مكسورة.

وناشد هشام قائدي السيارات الالتزام بالسرعة المحددة والاحتفاظ برقم الطوارئ خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وهي 136 داخل القاهرة الكبرى و 01221110000 على الطرق الزراعية والصحراوية.