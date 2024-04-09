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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

البحث عن جثمان الضحية الخامسة لحادث سقوط ميكروباص أعلى معدية ببني سويف

صدى البلد

شهدت محافظة بنى سويف، فجر اليوم الثلاثاء، حادثا مأساويا حيث لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم ونجا طفل وحيد  داخل ميكروباص سقط من أعلى معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، .

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف  إخطارًا من غرفة علميات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا.  

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وقوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وبدأت قوات الإنقاذ النهرى ، عملية استخراج الجثامين من داخل الميكروباص فى مياه نهر النيل ،حيث نجحت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج 4 جثامين بالإضافة إلى الميكروباص، فيما يجري البحث عن الجثمان الخامس.

 

سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

الصور الأولى لسقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية في بني سويف


لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقًا بمحافظة بني سويف  في الساعات الاولي من  صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثامين المتوفين ونقلتها سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية ببني سويف تلقت إخطارًا من غرفة علميات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن جنوب  بني سويف، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، ووجه مدير الأمن بالانتقال لموقع البلاغ.


    انتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثامين 4 أشخاص من الضحايا الخمسة، وهم: إعتدال عمر عبيد 55 سنة، ويوسف حسن هاشم 9 سنوات، وحسين محمود نور 5 سنوات،عائشة حسن  ونقلتهم إلى مستشفى الفشن المركزي.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى أن المستشفى 4 جثامين  فى حادث معدية الحيبة وتم إيداعهم مشرحة مستشفى الفشن تحت تصرف جهات التحقيق.

وأوضح أقارب المتوفين لـ "صدى البلد"، تفاصيل الحادث، مؤكدين أن الأسرة مكونة من الأب والأم والأبناء الأربعة ويقيمون فى القاهرة، وكانوا فى طريقهم لقضاء إجازة العيد وسط أقاربهم فى مسقط رأسهم بمدينة الفشن إلا أنهم توفوا جميعا ونجا ابنهم الوحيد كريم.

وأشار أقارب الضحايا إلى أن الأسرة كانت تستقل ميكروباص من القاهرة إلى مدينة الفشن، وأثناء مرور الميكروباص أعلى معدية النيل بقرية الحيبة سقط داخل مياه النيل وتوفى الجميع .

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