المال الحلال وجن المداح وشماسي العندليب| تريندات تفاعل معها المصريون.. حصاد رمضان 2024

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال، لتعلن موعد عيد الفطر المبارك 2024، والذي سيكون غدًا الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024، وبذلك يكون اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

ومع انتهاء شهر رمضان، فأنه كان يوجد علي مدار الشهر المبارك العديد من التريندات واللقطات المختلفة التي تفاعل معها المصريون، والتي كان من ضمنها مسلسلات دراما رمضان 2024، أو البرامج المتنوعة وبرامج المقالب التي تم عرضها في موسم رمضان.

المال الحلال أهو

وتصدر في الأيام الأولي لشهر رمضان، تريند "المال الحلال أهو" للفنان مصطفى أبو سريع، وذلك بمشهد كوميدي بمسلسل "العتاولة"، ليصبح تريند “المال الحلال أهو” تريند رمضان 2024 والذي ظل لنهاية الشهر الكريم.

وظهر الفنان مصطفى أبو سريع، في المشهد وهو يستقبل سيارة الموبيليا الخاصة بزواجه، واستقبل السيارة بأغنية كوميدية وهي "العفش بتاعي أهو.. المال الحلال أهو"، لتصبح تلك الجملة الغنائية في أذهان المصريين وتصدرت اللافتات في الشوارع المصرية.