بايدن يتهم نتنياهو بارتكاب «خطأ» بشأن غزة

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن واحدة من أشد انتقاداته لتعامل إسرائيل مع الحرب في غزة خلال مقابلة بثت الثلاثاء، واصفًا نهج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه الصراع بأنه “خطأ”، داعيًا إلى وقف القتال.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن في المقابلة “حسنًا، سأخبركم، أعتقد أن ما يفعله نتنياهو هو خطأ.. أنا لا اتفق مع نهجه”.

وحول استهداف موظفي الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي، أضاف: “أعتقد أنه من المشين أن يتم استهداف تلك المركبات الأربع أو الثلاث بطائرات بدون طيارولم يكن الأمر كما لو كانت هناك قافلة تتحرك هناك”.

ودعا بايدن إسرائيل إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه لا يوجد “عذر” لعدم إرسال المساعدات الإنسانية.