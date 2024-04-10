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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، المهنئين، الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وممثلي الأحزاب السياسية، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة أعادها الله على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

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وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الفطر في ساحات المسجد، حيث قام  المحافظ  بتبادل التهنئة مع أبناء المحافظة الحاضرين كما قام بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار في تقليد سنوي، وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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أداء صلاة عيد الفطر ئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأحزاب السياسية التهنئة بمناسبة عيد الفطر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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