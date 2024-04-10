هاتف العيد.. أحدث موبايل أندرويد بمواصفات جبارة في حدود 5000 جنيه

أقامت شركة نوبيا في وقت سابق اليوم أحدث إطلاق للكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي نوبيا فليب في السوق الصيني و بالإضافة إلى الهاتف القابل للطي، أطلقت العلامة التجارية أيضًا هاتف Nubia Mavericks 5G، وهو هاتف ذكي بسعر مناسب يدعم شبكات الجيل الخامس مع تصميم مميز ومواصفات رائعة.

مواصفات هاتف نوبيا مافركس 5G

• يتميز هاتف Nubia Mavricks 5G بشاشة عرض HD + بحجم 6.56 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى معدل أخذ عينات للمس يبلغ 240 هرتز.

• يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T760 ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

• يدعم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، مع شحن سريع بقوة 10 وات.

• بالنسبة للكاميرا، يحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مدعومة بالتصوير الحسابي بالذكاء الاصطناعي ونظام تصوير Neovision AI.

السعر

يأتي الهاتف بثلاثة إصدارات من حيث التخزين: 6GB/256GB بسعر (حوالي 110 دولار أمريكي) أي في حدود 5000 جنيه مصري ، و 8GB/256GB بسعر (حوالي 138 دولار أمريكي) ، و 12GB/256GB بسعر (حوالي 166 دولار أمريكي)، و يتوفر الهاتف للشراء على موقع JD.com.