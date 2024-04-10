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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

245 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر بساحات مراكز الشباب بالإسكندرية

صلاة العيد بأحد مراكز
صلاة العيد بأحد مراكز شباب الإسكندرية

استقبلت صباح اليوم الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية أكثر من 245 ألف مصل لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك ، حيث أقيمت الصلاة بملاعب مراكز الشباب وساحات مراكز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وبدأ توافد المصلين  على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب منذ ساعات الصباح الأولي، حيث تم تجهيز عدد ٢٠ ساحة وملعب داخل الهيئات الشبابية والرياضية من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين من فرق أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية، وبعد أداء صلاة العيد وزعت الهدايا والحلوى على الأطفال ابتهاجا بقدوم العيد.

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فى سياق متصل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب احتفالًا بعيد الفطر المبارك، والمبادرة تنفذ للعام  الرابع على التوالي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وأوضح أن دور مراكز الشباب تنموي جاذب للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الإنشائية الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتي تمكنها من استيعاب المواطنين و الأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة والفعاليات.

عيد الفطر صلاة العيد مراكز الشباب الشباب والرياضة شعائر الصلاة

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