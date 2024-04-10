بيجامة ولا بدلة.. عبير صبري تثير ضجة بظهورها الجريء

نشرت الفنانة عبير صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وظهرت فيها بإطلالة انيقة.

وتألقت عبير صبري، مرتدية بنطالا أنيقا باللون الأسود من الستان، ونسقت معه بلوزة من نفس اللون مكشوفة البطن لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت عبير صبري، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور عبير صبري