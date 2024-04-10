عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بيجامة ولا بدلة.. عبير صبري تثير ضجة بظهورها الجريء

عبير صبري
عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وظهرت فيها بإطلالة انيقة. 

txt

ملابس لافتة.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بظهورها | شاهد

txt

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

 وتألقت عبير صبري، مرتدية بنطالا أنيقا باللون الأسود من الستان، ونسقت معه بلوزة من نفس اللون مكشوفة البطن لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت عبير صبري، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور عبير صبري 

عبير عبير صبري صور عبير صبري إطلالات عبير صبري اخبار عبير صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

اغتيال 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي

بشرى سارة من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير البيتيفور بوصفة سريعة

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

فستان جذاب.. هنا شيحة تستعرض جمالها | شاهد

في عيد ميلادها الـ43.. صور مي نور الشريف قبل وبعد فقدان وزنها|شاهد

مقادير مضبوطة.. طريقة تحضير بسكويت النشادر

ملابس لافتة.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بظهورها | شاهد

ترشيحاتنا

لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده| فيديو

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

قوته 5.7 درجة.. زلزال يضرب منطقة شينجيانج الصينية

دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.. ماذا تقول في ساعاته الأولى؟

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

قرار جديد من مدرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجامة ولا بدلة.. عبير صبري تثير ضجة بظهورها الجريء

الملوحة الكلابي| سمكة تخطف الأضواء من الفسيخ.. اعرف مصدرها وسبب تسميتها

كارثة اقتصادية| موانئ أوروبا تتحول إلى مواقف سيارات.. ما السبب؟

لوك جديد.. مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ