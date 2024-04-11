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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملابس غريبة.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

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وتألقت حلا شيحة، مرتديه توب دون أكمام باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت حلا شيحة، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما حلا شيحة، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز، واختارت قبعة باللون الاسود لاكمال اللوك. 

وإليكم صور حلا شيحة 

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