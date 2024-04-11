عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار في البنوك ثاني أيام العيد

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 11 ابريل 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.75 جنيها في البنك الأهلي الكويتي.

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024


سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.52 جنيه للشراء، مقابل 47.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.70 جنيه للشراء، مقابل 47.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 46.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، مقابل 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60  جنيه للبيع.


 

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، مقابل 47.63  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، مقابل 47.63 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في ميد بنك : 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.50  جنيه للشراء، مقابل 47.60  جنيه للبيع.

أسعار الدولار أسعار الدولار في البنوك البنك الاهلى الكويتى البنك التجاري الدولي الدولار الأمريكى الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ|تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

فوائد لن تتوقعها .. ماذا يحدث بالجسم عند تناول البسكويت في الإفطار ؟

فضل شهر شوال وسبب التسمية.. كما وردت في السنة النبوية

تسريب بيانات العملاء| هاكر كلمة السر.. وشركة ملابس في ورطة

لو مش عايز تتحبس في تبديد منقولات زوجية تعمل ايه..أنت تسأل والقانون يجيب

أخبار التوك شو| مصطفى شعبان يطلق تصريحات نارية وياسر جلال يفجر مفاجأة وتحرير عاجل لطقس الساعات المقبلة

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن دواء للسمنة لعلاج مرض خطير  .. اعرف التفاصيل

فستان لافت .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة العيد

هل ترتفع الأسعار بعد العيد؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يجيب

فستان مكشوف .. هدى المفتي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

فيديو

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ