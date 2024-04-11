ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادرت 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14467 طنا تشمل : 1461 طن كلينكر و9920 طن يوريا و 3086 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19386 طنا تشمل: 12890 طن قمح و596 طن خردة و 4200 طن حديد و1700 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42147 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 167295 طنًا .

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3594 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة والقليوبية ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 1201 شاحنة.