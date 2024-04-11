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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادرت 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة. 

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14467 طنا تشمل :  1461 طن كلينكر و9920 طن يوريا و 3086 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19386 طنا تشمل:  12890 طن قمح و596 طن خردة و 4200 طن حديد و1700 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42147 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 167295 طنًا .

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3594 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة والقليوبية ،  بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 1201 شاحنة.

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