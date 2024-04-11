الزراعة: 36 ألف زائر لحدائق الحيوان بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر

قال محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة إنه تم أمس استقبال 36 ألف زائر خلال أول أيام عيد الفطر المبارك في حدائق الحيوان بمحافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كافة وسائل الراحة لهم والترفيه للاستمتاع بإجازة العيد، مؤكدا انه ولأول مرة تستقبل حدائق الحيوان بالمحافظات هذه الأعداد من الزائرين .

ويشار إلى أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، قامت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية تحت إشراف د ايهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات بهدف إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك .