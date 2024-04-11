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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد العيد .. انخفاض جديد في أسعار السلع| تعرف على التفاصيل

أسعار السلع
أسعار السلع

شهدت الأسواق خلال الفترة القصيرة الماضية انخفاضا تدريجيا في أسعار السلع وذلك بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الأساسية كما أن استمرار المنافسة بين المنتجين والمستوردين، ساعد بصورة كبيرة في تقليص سعر المنتجات.

كما شارك كبار المنتجين للسلع الأساسية في تحقيق خفض أسعار السلع حيث قاموا بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم.

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ماذا ينتظر أسعار السلع بعد العيد ؟

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق مزيد من الانخفاض في الأسعار الفترة المقبلة، حيث قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة نجحت على مدار الفترات الحالية في خفض أسعار كافة السلع و المنتجات الأساسية وغير الضرورية بمقدار جاوز 25%  منذ منتصف العام الماضي، إلي أن استمرت في التراجع التدريجي خلال الأيام الماضية.

وأضاف عز :  أنه بالرغم من بدء ظهور آثار تراجع الأسعار إلا أن بعض  أسواق التجزئة الصغرى وتحديدا البقالين، لم يجدوا نفس وتيرة  سرعة الانخفاض مرجعا ذلك  إلى أنهم قاموا بشراء  البضائع الحالية بالأسعار السابقة، وهو ما يشير إلى أن السلع ستشهد انخفاضات جديدة بعد العيد .

وأوضح أن غالبية السلع سواء الاساسية وغيرها قد شهدت  انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 5% الى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.

 

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