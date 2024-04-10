ننشر تفاصيل مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة نجحت على مدار الفترات الحالية في خفض أسعار كافة السلع و المنتجات الأساسية وغير الضرورية بمقدار جاوز 25% منذ منتصف العام الماضي، إلي أن استمرت في التراجع التدريجي خلال الأيام الماضية.

أرجع “ عز” في بيان له، عن أن إجراءات البنك المركزي المصري والحكومة خلال الفترات السابقة في الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الأساسية واستمرار المنافسة بين المنتجين والمستوردين، ساعد بصورة كبيرة في تقليص سعر المنتجات.

وأضاف أن كبار المنتجين للسلع الأساسية قاموا بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم.

أوضح أنه بالرغم من بدء ظهور آثار تراجع الأسعار إلا أن بعض أسواق التجزئة الصغرى وتحديدا البقالين، لم يجدوا نفس وتيرة سرعة الانخفاض حتى الان نظرا لشرائهم للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة.

وتوقع أن تشهد الأسواء بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأوضح أن غالبية السلع سواء الاساسية وغيرها قد شهدت انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 5% الى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.