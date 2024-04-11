تقوى المناعة.. عصائر طبيعية لعلاج نزلات البرد بينها مشروب رمضاني

اعتاد الناس على تناول المشروبات الدافئة لعلاج نزلات البرد ولكن مالا يعلمه كثيرون أن هناك بعض العصائر الطبيعية تساعد في علاج نزلات البرد.

نعرض لكم عصائر باردة تساعد في علاج نزلات البرد وذلك وفقا لما جاء في موقع فارمسي.

عصير البرتقال: غني بفيتامين سي ويرفع المناعة ضد نزلات البرد ومضاد للالتهابات ويساعد على ترطيب الجسم.

عصير الرمان: غني بمواد قوية في علاج نزلات البرد مثل مضادات الأكسدة ومضاد للالتهابات كما يساعد على تقوية جهاز المناعة.

عصير الجزر: ما لا يعرفه كثيرون أن عصير الجزر غني بفيتامين أ و مضاد للالتهابات ويساعد على تقوية جهاز المناعة.

السوبيا أو ماء جوز الهند: فهى غنية بالفيتامينات والمعادن التي تقوى الجسم على محاربة نزلات البرد ويساعد على ترطيب الجسم.