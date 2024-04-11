الأمن الفيدرالي الروسي: القوات الخاصة البريطانية تعمل في أوكرانيا

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، إن خدمة القوارب الخاصة البريطانية كانت تعمل في أوكرانيا وتساعد القوات الأوكرانية في تنفيذ محاولات عمليات ضد القوات الروسية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أفراداً عسكريين من حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا، فيما أوضحت الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيون رئيسيون أنهم ليس لديهم خطط لإرسال قوات برية إلى أوكرانيا.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أنه أحبط خطة للقوات الخاصة البريطانية لإنزال جنود أوكرانيين مخربين على منطقة تندروف سبليت، وهي منطقة رملية في البحر الأسود، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقالت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه أسر جنديا كبيرا في القوات الخاصة البحرية الأوكرانية وذكرت اسمه وتاريخ ميلاده.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن وحدة القوات الخاصة الأوكرانية كانت "تشرف عليها وحدة من خدمة القوارب الخاصة (SBS)، مما يشير إلى تورط بريطانيا المباشر في الصراع".

ولم يكن لدى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية رد فوري على طلب رويترز للتعليق.