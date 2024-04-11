بالقهوة والخل .. 4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة

تنتشر في معظم البيوت المصرية رائحة الفسيخ والرنجة خلال أيام عيد الفطر خاصة أنها الطعام الأكثر شعبية في هذا التوقيت.

ووفقا لما جاء في موقعThe Spruce نعرض لكم أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص رائحة الفسيخ والرنجة.

الخل: امسح الأسطح بالخل المخفف بالماء لإزالة رائحة الفسيخ والرنجة

المكنسة الكهربائية: رش صودا الخبز على السجاد أو في أماكن تواجد الروائح الكريهة، ثم نظفها بالمكنسة الكهربائية بعد ساعة.

استخدام المكنسة الكهربائية

القهوة المطحونة: ضع القهوة المطحونة في أوعية صغيرة في الأماكن المنتشرة فيها رائحة الفسيخ والرنجة.

الزيوت العطرية: استخدم الزيوت العطرية في موزع الروائح أو أضفها إلى الماء المقطر في زجاجة رذاذ ورش بها المنزل للقضاء على رائحة الفسيخ والرنجة.

