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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عيد الفطر.. احتفالات داخل المطارات المصرية مع الركاب والمسافرين.. صور

احتفالات اليوم
احتفالات اليوم

وسط أجواء فرحة تحتفل المطارات المصرية، بـ عيد الفطر المبارك مع الركاب والسائحين داخل صالات الركاب بتوزيع حلوى العيد والشيكولاتة والهدايا التذكارية، وذلك بهدف توفير تجربة لا تُنسى للمسافرين سواء كانوا قادمين  أو في طريقهم إلى وجهات أخرى، أو حتى داخل صالات الرحلات الداخلية.

و قد هنأ الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات جميع العاملين بالمطارات المصرية بعيد الفطر المبارك و أصدر تعليماته بانتظام العمل على مدار الساعة بجميع المطارات المصرية و تيسير الإجراءات لجميع الركاب و مشاركتهم الاحتفال بالأعياد.

 

تأتي هذه الإحتفالات تزامناً مع ما تشهده المطارات المصرية من نشاط سياحي ملحوظ، وتزايد أعداد الزوار والسياح الوافدين إليها من أنحاء العالم، مع التركيز على تقديم تجربة أصيلة تبرز الغنى الثقافي والتراثي لمصر، إلى جانب العديد من التجارب السياحية الرائعة، والعديد من الخيارات التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة.

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