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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاستعلام مجانا بهذه البنوك.. تفاصيل رسوم السحب النقدي من ATM في عيد الفطر

صدى البلد

يبحث الكثير من أصحاب البطاقات البنكية عن تفاصيل رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى باستخدام بطاقات الخصم المباشر "دبت" المرتبطة بحساب العميل.


ويوضح صدى البلد تفاصيل رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لبنوك أخرى باستخدام بطاقات الخصم المباشر في 10 بنوك خلال العيد

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 8 أبريل 2024|فيديو

 

البنك الأهلي المصري: تبلغ الرسوم 5 جنيهات على كل سحبة، و1.5 جنيه على الاستعلام عن الرصيد.

بنك مصر: يقر 5 جنيهات على كل سحبة، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك القاهرة: تسجل رسوم السحب 5 جنيهات على كل سحبة و 5 جنيها للاستعلام عن الرصيد.

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تعرف على أسعار الدولار في البنوك ثاني أيام العيد

البنك التجاري الدولي: تسجل رسوم السحب 5 جنيهات على كل سحبة، والاستعلام عن الرصيد مجانا.

بنك HSBC: يتيح السحب النقدي، والاستعلام عن الرصيد مجانا- لعملائه عند السحب من بنوك أخرى.

بنك QNB: يفرض 5 جنيهات على كل سحبة، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك كريدي أجريكول: يقر 5 جنيهات على كل سحبة، و6 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك الإسكندرية: يفرض 5 جنيهات لكل سحبة ، والاستعلام عن الرصيد مجانا.

بنك أبو ظبي الأول: يقر 5 جنيهات على كل سحبة، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك الإمارات دبي الوطني: يفرض 5 جنيهات على كل سحبة، و2 جنيه الاستعلام عن الرصيد.
 

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