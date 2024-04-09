أخبار التوك شو|انخفاض الدولار.. حقيقة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم.. وتحذير عاجل بشأن طقس أول أيام العيد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، نرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

عيار 21 يكسر حاجز ال 3000 جنيه..تعرف على أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.



انخفاض في سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، اليوم، الثلاثاء.



أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام العيد

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الفطر.

حقيقة اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم.. تفاصيل

تحدثت بسمة أبو العزم، مدير تحرير مجلة المصور، عن حقيقة اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم.

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

أكد الكابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أنه أول مرة فريق الأهلي “يعكنن” على جماهيره قبل العيد، وذلك بعد التعادل مع فريق إنبي بنتيجة 2-2.

حوّل النهار إلى ليل.. كسوف الشمس يحبس أنفاس الأمريكيين|شاهد

حلّ ظلام بارد في منتصف النهار في جميع أنحاء أمريكا الشمالية مع بدء كسوف الشمس في سباقه عبر القارة.

خلال الكسوف الكُلي للشمس.. حفل زفاف جماعي أمريكي تحت ظلام النهار|شاهد

أقام أكثر من 20 زوجاً وزوجةً حفل زفاف جماعي في حديقة عامة في مدينة في رينتون بولاية أوهايو الأمريكية خلال وقوع الكسوف الكُلي للشمس.



موعد إخراج زكاة الفطر ومعيارها وفقا للشرع.. وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يوضح

كشف الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، معايير وتوقيت إخراج زكاة الفطر،وقال كيلاني، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن موعد إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد حتى يكون الفقير في غنى عن السؤال في يوم العيد.



ألمانيا: لا يمكن أن نشجع إسرائيل على انتهاك القانون الإنساني الدولي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الفريق القانوني لـ ألمانيا أمام العدل الدولية، لا يمكن أن يشجع إسرائيل على انتهاك القانون الإنساني الدولي.



خبير: استقبال السيسي لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد له رمزية كبيرة أمام العالم

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد له رمزية كبيرة أمام العالم، مؤكدًا أن تحوّل الموقف الأوروبي كان نتيجة الجهود والتوضيحات التي قدمتها مصر.

