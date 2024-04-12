عماد ربيع: الشركة المتحدة مهتمة بقضايا الشباب في جميع أعمالها

قال الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر قادرة على صناعة الأعمال الدرامية الكبيرة، لافتا إلى أن قطاعات الشركة المتحدة قدمت محتوى متنوع وقوى، وهناك اهتمام بالأعمال التاريخية بحجم مسلسلي الحشاشين وجودر.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، الخميس: "المحتوى فى رمضان ٢٠٢٤ كان متنوعا بقضايا مختلفة تحاكي الواقع منها تاريخى موجود فى الحشاشين، وهناك مسلسلات خاطبت الشباب والأطفال وهذا موجود فى إمبراطورية ميم، وعتبات البهجة، والأمور الشعبية كان موجودا فى حق عرب، والمعلم وبيت الرفاعى ".

وأضاف: "مسلسل بدون سابق انذار يناقش قضايا هامة، والشركة المتحدة عملت علي معالجة كل القضايا، بما فيها القضايا الإقليمية ومنها مسلسل مليحة، والذى يعتبر واجبا مصريا لدعم أهالي غزة، والشركة المتحدة أصبحت البنك المركزى للدراما بشكل مؤسسي".

وتابع: "قطاعات المحتوى والتوزيع والإنتاج والوكالة الإعلامية، يناقشون المحتوى الذى يعالج القضايا المختلفة الموجودة فى المجتمع، فمثلا مسلسل ليالي زينهم، كان بطولة شبابية وحقق نجاحات كبيرة على كافة القطاعات، لأول مرة فى رمضان يقدم عصام عمر، وأحمد داش، يقدمون قضايا الشباب، الشركة المتحدة مهتمة بقضايا الشباب فى الأعمال الدرامية، فى معظم المسلسلات قضايا الشباب موجودة".



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