عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد ربيع: الشركة المتحدة مهتمة بقضايا الشباب في جميع أعمالها

مليحة
مليحة

قال الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر قادرة على صناعة الأعمال الدرامية الكبيرة، لافتا إلى أن قطاعات الشركة المتحدة قدمت محتوى متنوع وقوى، وهناك اهتمام بالأعمال التاريخية بحجم مسلسلي الحشاشين وجودر.

 

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  خلال حلقة برنامج "البيت"،  المذاع على  فضائية "الناس"، الخميس: "المحتوى فى رمضان ٢٠٢٤ كان متنوعا بقضايا مختلفة تحاكي الواقع منها تاريخى موجود فى الحشاشين، وهناك مسلسلات خاطبت الشباب والأطفال وهذا موجود فى إمبراطورية ميم، وعتبات البهجة، والأمور الشعبية كان موجودا فى حق عرب، والمعلم وبيت الرفاعى ".  

وأضاف: "مسلسل بدون سابق انذار يناقش قضايا هامة، والشركة المتحدة عملت علي معالجة كل القضايا،  بما فيها القضايا الإقليمية ومنها مسلسل مليحة، والذى يعتبر واجبا مصريا لدعم أهالي غزة، والشركة المتحدة أصبحت البنك المركزى للدراما بشكل مؤسسي".

 

وتابع: "قطاعات المحتوى والتوزيع والإنتاج والوكالة الإعلامية، يناقشون المحتوى الذى يعالج القضايا المختلفة الموجودة فى المجتمع، فمثلا مسلسل ليالي زينهم، كان بطولة شبابية وحقق نجاحات كبيرة على كافة القطاعات،  لأول مرة فى رمضان يقدم عصام عمر، وأحمد داش، يقدمون قضايا الشباب، الشركة المتحدة مهتمة بقضايا الشباب فى الأعمال الدرامية، فى معظم المسلسلات قضايا الشباب موجودة".


تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء أول جمعة من شوال.. اللّهم نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا

مفاجأة.. المصل واللقاح: تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للنساء والرجال.. تفاصيل

غرامتها 200 جنيه.. تجنب هذه المخالفات أثناء السفر| تفاصيل

بوليتيكو: إدارة بايدن تتوقع أن يأتي رد إيران في نهاية هذا الأسبوع

زيادة منافذ بيع التذاكر|السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في ثاني أيام عيد الفطر

مسؤول: أمريكا تستبعد تورطها في حرب ضد إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي حلمي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

بوزن زائد .. شاهيناز تصدم متابعيها في أحدث ظهور

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة العيد

جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ