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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك زد

وسام ابو على
وسام ابو على

سجل وسام أبو علي هدف التقدم لفريق الأهلي أمام فريق زد في الدقيقة89   في المباراة المقامة باستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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 وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد  إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي

الوسط: محمود نبيل – أحمد الصغيري – عبد الرحمن البانوبي

الهجوم: ماتا ماجاسا - شادي حسين – مصطفى زيكو

◄ فيما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: رضا سليم، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر

وسام أبو علي الأهلى

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