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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والستة أيام من شوال.. الإفتاء تجيب

الست البيض
الست البيض

هل يجوز صيام قضاء أيام رمضان  وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار عبر  الفيسبوك، أنه  يجوز الجمع بين نية القضاء والست من شوال عند كثير من الفقهاء، ولا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وأضافت الدار أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، والمراد بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل، وهو اتباع رمضان بستة من شوال.

 

هل يجوز صيام الأيام البيض متقطعة؟،  سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: حث النبي- صلى الله عليه وسلم- على صيامها وهذه الأيام وسط الشهر وإذا حب الإنسان أن يصومها متقطعة لا مانع ولكن الأولى أن يصومها في موعدها في منتصف الشهر 13 و14 و15 من الشهر الهجري.

 

وأكدت الإفتاء أن صيام الست البيض الست من شوال سنة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

 

 

ستة أيام من شوال صوم رمضان شهـــر شــــوال هل يجوز صيام الأيام البيض متقطعة دار الإفتاء المصرية

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