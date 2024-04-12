مدريد يسعى لحصد لقب الدوري الإسباني بعد تخطي عقبة ريال مايوركا

يسعى فريق ريال مدريد للاقتراب خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ريال مايوركا (السبت) في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ومع تبقي 8 مباريات فقط على نهاية الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم، يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويقترب بقوة من حصد لقبه الثالث في آخر 5 مواسم.

ويعلم ريال مدريد أنه إذا أراد أن يحسم اللقب، فعليه ألا يفقد النقاط، خصوصاً أن برشلونة، صاحب المركز الثاني، وجيرونا، صاحب المركز الثالث، ينتظران أي تعثر له للاقتراب منه وإشعال المنافسة على لقب الدوري. ويسعى الريال لحصد 3 نقاط إضافية لتساعد الفريق في الحفاظ على فارق النقاط أو زيادته إذا فشل برشلونة وجيرونا في تحقيق الفوز في مباراتيهما، خصوصاً أنه منذ عام 2020 التقى الفريقان 6 مرات في الدوري، حقق خلالها الريال الفوز في 5 وخسر في مباراة واحدة.

ويتسلح الريال في هذه المباراة بسجل قوي، حيث لم يتلق الريال سوى خسارة واحدة فقط هذا الموسم، كما أن الفريق حقق 3 انتصارات و3 تعادلات في آخر 6 مواجهات بالدوري. ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، أن يحقق فريقه الفوز بهذه المباراة من أجل مصالحة الجماهير بعد التعادل مع ضيفه مانشستر سيتي 3 - 3 في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا. ويرغب أنشيلوتي في تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل استعادة الثقة قبل مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي والتي سيسعى الريال للفوز بها بشتى الطرق لمواصلة مشواره في البطولة الأوروبية.

وسيدخل ريال مدريد المباراة بصفوف مكتملة باستثناء الحارس تيبو كورتوا وديفيد ألابا المصابين، حيث ينتظر أن يستعيد الريال خدمات إيدير ميليتاو. ولن تكون مهمة ريال مدريد سهلة، لا سيما أن مايوركا يحتل المركز الخامس عشر، بفارق 6 نقاط كاملة عن المراكز المهددة بالهبوط، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الدخول أكثر في المنطقة الآمنة، خصوصاً أن الخسارة من شأنها أن تجعل الفريق يصارع الهبوط.

ويسعى مايوركا لمواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، ففي آخر 5 مواجهات فاز الفريق في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر في مباراة، كما أن الفريق وصل هذا الموسم لنهائي كأس إسبانيا وفشل في التتويج باللقب بعد خسارته أمام أتلتيك بلباو بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 - 1. ويفتقد مايوركا جهود عمر ماسكاريل بسبب إصابته في أوتار الركبة، فيما تحوم الشكوك حول مارتين فاليجنت