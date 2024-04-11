دينا الشربيني عن كامل العدد: كان نفسي أعمل مسلسل العيلة تتفرج عليه

أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بنجاح مسلسل «كامل العدد» بجزئيه الأول والثاني، قائلة إن الجمهور أحب المسلسل جدًا.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أنها أعربت عن رغبتها في تقديم مسلسل للعائلة في رمضان، عندما اجتمعت مع المنتج جمال سنان.

وتابعت: «كان نفسي أعمل مسلسل العيلة كلها تتلم وتتفرج عليه من الكبار للصغيرين كان أول تحد، ولما جات المعالجة لاقيت إن رنا ويسر كاتبين حاجة حقيقية بزيادة».

وذكرت أن صناع المسلسل تخوفوا من تقديم جزء ثان، معقبة: «كلنا دخلنا التحدي والحمد لله نجحنا، وأنا حبيت السيناريو بتاع الجزء الثاني لأن الولاد مشكلاتهم كبرت وقدرنا نوصلها بالسلاسة دي».

وعن شعورها بعد تقديم دور أم لـ4 أطفال، مضيفة: «قلت لهم يا ريت تأكدوا أنها متجوزة صغيرة، لما رحت عيد ميلاد لينا، لاقيت صحابها بيقولوا يا طنط ممكن نتصور مع حضرتك.. لا أنا اتقهرت».



إسعاد يونس: تشرفت جدًا بوجودي في مسلسل كامل العدد الجزأين



قالت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس إن مسلسل كامل العدد عُرض ضمن الدراما الرمضانية العام الماضي، ونال إعجاب الجمهور وتعاطفه مع موضوعه، بالإضافة إلى إعجابهم بكل القائمين على العمل، ولم يتوقع الجمهور إمكانية إنتاج جزء ثاني منه.

وأضافت يونس ، خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الجمهور تخوف من فكرة عرض جزء ثاني يتسبب في تشويه صورة جمال ذكرى المسلسل، التي خرجوا بها من رمضان العام الماضي، مشيرةً إلى أن طاقم عمل المسلسل كان يواجه تحديًا، وهو هل سينجح الجزء الثاني من العمل بنفس مستوى الجزء الأول.

وتابعت يونس : «تشرفت جدًا بوجودي في مسلسل كامل العدد بجزئيه، ووجدت أن هذه هدية لطيفة تقدم للجمهور، ولكن هناك ظاهرة غريبة عند الجمهور، وهي أن آخر يوم في عرض المسلسل يكون يومًا حزينًا، ويكون لديهم أملا كبيرًا في وجود جزء جديد من العمل».