كامل العدد.. شريف سلامة: المسلسل حقيقي بشكل كبير ولدي أولاد في سن المراهقة

تحدث الفنان شريف سلامة، خلال ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس، إنه منذ بداية مسلسل كامل العدد، كان في غاية السعادة لتمثيل عمل لايت.

وقال شريف سلامة، خلال حواره ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على DMC "وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، إن معظم أعماله معاكسة لبعضها، وهذا لأنه عندما يتم طلبه في القيام بدور ما يكون مربوطًا بأمر مشابه له تمامًا في عمل سابق، ولهذا يقوم بالفصل بين أعماله ويأخذ فترة طويلة حتى يشارك في عمل جديد، لافتًا إلى أنه فرح لأنه سيشارك مع الفنانة دينا الشربيني لأنه أول مرة في عمل فني.

وأضاف: "عندما قرأت النص فرحت أوي، لأنني شعرت أن الموضوع واقعي، وهذا أكثر ما أعجبني في المسلسل أنه حقيقي بشكل كبير، وهذا لأن لدي أولاد في سن المراهقة، وأواجه مشاكل من نفس النوع التي وجدتها في نص المسلسل، وهذا التشابه كان سببا في نجاحي في أداء الدور".

أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بنجاح مسلسل «كامل العدد» بجزئيه الأول والثاني، قائلة إن الجمهور أحب المسلسل جدًا.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أنها أعربت عن رغبتها في تقديم مسلسل للعائلة في رمضان، عندما اجتمعت مع المنتج جمال سنان.

وتابعت: «كان نفسي أعمل مسلسل العيلة كلها تتلم وتتفرج عليه من الكبار للصغيرين كان أول تحد، ولما جات المعالجة لاقيت إن رنا ويسر كاتبين حاجة حقيقية بزيادة».

وذكرت أن صناع المسلسل تخوفوا من تقديم جزء ثان، معقبة: «كلنا دخلنا التحدي والحمد لله نجحنا، وأنا حبيت السيناريو بتاع الجزء الثاني لأن الولاد مشكلاتهم كبرت وقدرنا نوصلها بالسلاسة دي».

وعن شعورها بعد تقديم دور أم لـ4 أطفال، مضيفة: «قلت لهم يا ريت تأكدوا أنها متجوزة صغيرة، لما رحت عيد ميلاد لينا، لاقيت صحابها بيقولوا يا طنط ممكن نتصور مع حضرتك.. لا أنا اتقهرت».