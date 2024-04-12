طريقة العدوى بالمرض والأعراض والعلاج.. كل ما تريد معرفته عن موسم القراد

لا يشير الطقس الدافئ إلى قدوم حساسية الربيع الموسمية فحسب ، بل يشير أيضًا إلى زيادة خطر لدغات القراد.

لدغات القراد يمكن أن تكون غير ضارة. لكن في بعض الأحيان، يمكن لهذه الحشرة ذات الأرجل الثمانية أن تنقل الأمراض - مثل مرض لايم، وحمى الجبال الصخرية المبقعة (RMSF) وداء البابيزيا - إلى البشر.

ولكن كيف تتعرف على لدغة القراد، وما هي الطريقة الأكثر أمانًا لإزالة القراد؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول الوقاية من لدغات القراد والتعرف عليها وعلاجها.

متى يكون موسم القراد؟

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، ينتشر القراد في الولايات المتحدة، من المحتمل أن يتعرض الناس للقراد في أي وقت من السنة، ولكن الآفات تكون أكثر نشاطًا بين أبريل وسبتمبر . إنهم يعيشون في مناطق عشبية أو كثيفة الأشجار أو مشجرة، بما في ذلك ساحات الناس.

يختلف توزيع أنواع القراد المختلفة، التي يمكن أن تنشر أمراضًا مختلفة بين الناس، في جميع أنحاء البلاد - على سبيل المثال، القراد ذو الأرجل السوداء ( Ixodes scapularis ) منتشر على نطاق واسع في الولايات الشرقية.

هل يعض القراد البشر؟

يمتص القراد دم مضيفين أكبر حجمًا، بما في ذلك البشر والغزلان، بينما يتغذى القراد غير الناضج على الحيوانات الصغيرة، مثل الفئران، كما يقول الدكتور غاري وورمسر، رئيس قسم الأمراض المعدية ورئيس قسم الأمراض المعدية.

لا يستطيع القراد القفز أو الطيران من قطعة من العشب إلى المضيف. وبدلاً من ذلك، يتمسكون بالنبات بأرجلهم الخلفية ويرفعون أرجلهم الأمامية عالياً، في انتظار أن يمرروا شيئًا ما حتى يتمكنوا من الإمساك به.

هل لدغات القراد تسبب الحكة؟

وقال وورمسر إن لدغات القراد لا تميل إلى الألم أو الحكة، ولهذا السبب، لا يعرف الناس في كثير من الأحيان أن القراد قد تمسك بجلدهم. ولهذا السبب من المهم فحص جلدك بحثًا عن القراد.

معظم أنواع القراد غير ضارة للبشر. من بين ما يقرب من 900 نوع من القراد في جميع أنحاء العالم، من المعروف أن حوالي 25 نوعًا فقط تنشر الأمراض إلى البشر . تشمل أنواع القراد التي تسبب المرض عادةً في الولايات المتحدة القراد الكلبي الأمريكي (Dermacentor variabilis) ، والقراد النجمي الوحيد (Amblyomma americanum) ، والقراد ذو الأرجل السوداء .

كيفية منع لدغات القراد

يجب فحص نفسك وحيواناتك الأليفة بحثًا عن القراد بعد مجيئك من الخارج، حتى تتمكن من تنظيف أي شيء لم يلتصق به بعد واستخدام الملقط لإزالة أي شيء اخترق الجلد. وعندما تتنزه في مناطق كثيفة الأشجار أو العشبية، التزم بوسط الممرات وارتدي ملابس واقية، مثل الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة، توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) . بوضع طارد الحشرات على الجلد المكشوف والملابس الذي سيساعد في منع لدغات القراد.

بعد إزالة القراد، يتم تنظيف موقع اللدغة بالماء والصابون أو بالكحول المحمر لتطهير الجرح، ثم يترك للشفاء، كما ينصح مركز السيطرة على الأمراض. وعند الاصابة يتم وصف مضادات حيوية قبل ظهور الأعراض.

ما هي الأمراض التي يحملها القراد؟

يمكن أن ينتقل ما لا يقل عن 16 مرضًا عن طريق لدغة القراد في الولايات المتحدة. يصيب مرض لايم الأكثر شيوعًا ما لا يقل عن عشرات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة كل عام.

ووفقًا لبعض التقديرات، ما يصل إلى 476000 شخص سنويًا. أما الأمراض الأخرى التي ينقلها القراد — مثل RMSF، وداء البابسيات، والتولاريميا، ومرض بواسان، فهي أكثر ندرة .

ومع ذلك، في حين أن معظم القراد يعيش في مناطق كثيفة الأشجار ذات مستويات عالية من الرطوبة ودرجات حرارة دافئة نسبيًا، يشير العلماء إلى أن تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة عدد القراد في أماكن لم تكن مأهولة بالآفات من قبل، وفقًا لوكالة حماية البيئة .

قد يكون من الصعب تشخيص الأمراض التي تنتقل عن طريق القراد دون اختبارات الدم. يعاني العديد منهم من أعراض مشابهة، مثل الطفح الجلدي والحمى والقشعريرة والأوجاع والآلام والتعب. يمكن أن تسبب مسببات الأمراض المختلفة التي يحملها القراد الطفح الجلدي، ويمكن أن يختلف الطفح الجلدي من شخص لآخر.