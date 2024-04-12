عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طريقة العدوى بالمرض والأعراض والعلاج.. كل ما تريد معرفته عن موسم القراد

صدى البلد

لا يشير الطقس الدافئ إلى قدوم حساسية الربيع الموسمية فحسب ، بل يشير أيضًا إلى زيادة خطر لدغات القراد.

 لدغات القراد يمكن أن تكون غير ضارة. لكن في بعض الأحيان، يمكن لهذه الحشرة ذات الأرجل الثمانية أن تنقل الأمراض - مثل مرض لايم، وحمى الجبال الصخرية المبقعة (RMSF) وداء البابيزيا - إلى البشر.

ولكن كيف تتعرف على لدغة القراد، وما هي الطريقة الأكثر أمانًا لإزالة القراد؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول الوقاية من لدغات القراد والتعرف عليها وعلاجها.

txt

تسريبات جديدة تؤكد استخدام إسرائيل لأدوات الذكاء الاصطناعي في عدوانها على غزة

txt

أنوثة وجمال | ميرنا نور الدين تتألق في أحدث إطلالاتها

متى يكون موسم القراد؟

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، ينتشر القراد في الولايات المتحدة، من المحتمل أن يتعرض الناس للقراد في أي وقت من السنة، ولكن الآفات تكون أكثر نشاطًا بين أبريل وسبتمبر . إنهم يعيشون في مناطق عشبية أو كثيفة الأشجار أو مشجرة، بما في ذلك ساحات الناس.

يختلف توزيع أنواع القراد المختلفة، التي يمكن أن تنشر أمراضًا مختلفة بين الناس، في جميع أنحاء البلاد - على سبيل المثال، القراد ذو الأرجل السوداء ( Ixodes scapularis ) منتشر على نطاق واسع في الولايات الشرقية.

هل يعض القراد البشر؟

يمتص القراد دم مضيفين أكبر حجمًا، بما في ذلك البشر والغزلان، بينما يتغذى القراد غير الناضج على الحيوانات الصغيرة، مثل الفئران، كما يقول الدكتور غاري وورمسر، رئيس قسم الأمراض المعدية ورئيس قسم الأمراض المعدية.

لا يستطيع القراد القفز أو الطيران من قطعة من العشب إلى المضيف. وبدلاً من ذلك، يتمسكون بالنبات بأرجلهم الخلفية ويرفعون أرجلهم الأمامية عالياً، في انتظار أن يمرروا شيئًا ما حتى يتمكنوا من الإمساك به.

هل لدغات القراد تسبب الحكة؟

وقال وورمسر إن لدغات القراد لا تميل إلى الألم أو الحكة، ولهذا السبب، لا يعرف الناس في كثير من الأحيان أن القراد قد تمسك بجلدهم. ولهذا السبب من المهم فحص جلدك بحثًا عن القراد.

معظم أنواع القراد غير ضارة للبشر. من بين ما يقرب من 900 نوع من القراد في جميع أنحاء العالم، من المعروف أن حوالي 25 نوعًا فقط تنشر الأمراض إلى البشر . تشمل أنواع القراد التي تسبب المرض عادةً في الولايات المتحدة القراد الكلبي الأمريكي (Dermacentor variabilis) ، والقراد النجمي الوحيد (Amblyomma americanum) ، والقراد ذو الأرجل السوداء .

كيفية منع لدغات القراد

يجب فحص نفسك وحيواناتك الأليفة بحثًا عن القراد بعد مجيئك من الخارج، حتى تتمكن من تنظيف أي شيء لم يلتصق به بعد واستخدام الملقط لإزالة أي شيء اخترق الجلد. وعندما تتنزه في مناطق كثيفة الأشجار أو العشبية، التزم بوسط الممرات وارتدي ملابس واقية، مثل الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة، توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) . بوضع طارد الحشرات على الجلد المكشوف والملابس الذي سيساعد في منع لدغات القراد.

بعد إزالة القراد، يتم تنظيف موقع اللدغة بالماء والصابون أو بالكحول المحمر لتطهير الجرح، ثم يترك للشفاء، كما ينصح مركز السيطرة على الأمراض. وعند الاصابة يتم وصف مضادات حيوية قبل ظهور الأعراض.

ما هي الأمراض التي يحملها القراد؟

يمكن أن ينتقل ما لا يقل عن 16 مرضًا عن طريق لدغة القراد في الولايات المتحدة. يصيب مرض لايم الأكثر شيوعًا ما لا يقل عن عشرات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة كل عام.

ووفقًا لبعض التقديرات، ما يصل إلى 476000 شخص سنويًا. أما الأمراض الأخرى التي ينقلها القراد — مثل RMSF، وداء البابسيات، والتولاريميا، ومرض بواسان، فهي أكثر ندرة .

ومع ذلك، في حين أن معظم القراد يعيش في مناطق كثيفة الأشجار ذات مستويات عالية من الرطوبة ودرجات حرارة دافئة نسبيًا، يشير العلماء إلى أن تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة عدد القراد في أماكن لم تكن مأهولة بالآفات من قبل، وفقًا لوكالة حماية البيئة .

قد يكون من الصعب تشخيص الأمراض التي تنتقل عن طريق القراد دون اختبارات الدم. يعاني العديد منهم من أعراض مشابهة، مثل الطفح الجلدي والحمى والقشعريرة والأوجاع والآلام والتعب. يمكن أن تسبب مسببات الأمراض المختلفة التي يحملها القراد الطفح الجلدي، ويمكن أن يختلف الطفح الجلدي من شخص لآخر.

اختبارات الدم اعراض اكتشافات الحيوانات الحشرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

دول كبرى تسعى لمنع ضربة طهران المتوقعة لـ إسرائيل

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

3 أضعاف| حالات مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها

ترشيحاتنا

«حيتان السكر والزيت»| القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين بـ58 مليون جنيه

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مهمة تحسبا لهجوم إيراني محتمل

علامة فارقة في الحرب.. مشعل يعلق علي مقتل أبناء وأحفاد إسماعيل هنية

هجوم خطير.. أبل تحذر مستخدميها في 92 دولة

فرنسا تدعو رعاياها للامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ساعة عمرو دياب في الجونة يثير ضجة| رقم خرافي

طريقة عمل الشاورما في الصينية بأسهل الخطوات

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

فيديو

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ