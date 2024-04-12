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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن احتفالات العيد.. عقد قران لاعب التايكوندو بمركز شباب المنشية بالقليوبية

عقد قران
عقد قران

شهد مركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بالقليوبية، حفل عقد قران معاذ أحمد فرج لاعب فريق التايكوندو على اللاعبة دنيا محمد الموافي لاعبة الفريق بمركز شباب المنشية بشبرا الخيمة، وسط أجواء من السعادة والفرحة واحتفال عائلى بعقد القران بحضور الأهل والاقارب ولاعبي الفريق تزامنا مع تواجد الأعضاء والعائلات بالمركز للاحتفال بمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للتردد على مراكز الشباب للاستفادة من الخدمات والأنشطة والفعاليات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة فى المبادرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

من جانبه قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز شباب القليوبية قد نجحت فى  استقبال 650  الف مواطن  لأداء صلاة العيد داخل 120 مركز شباب بالقليوبية، ومشاركة أكثر من 200 ألف متردد خلال يومين على مراكز شباب القليوبية والتى تبلغ 205 مركز شباب ضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، ويستمر تنفيذ المبادرة طوال أيام العيد وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد الصبروط أن استمرار تنفيذ المبادرة يأتى استمرارا لما حققته من نجاح كبير فى الاعياد السابقة من استقبال ملايين المواطنين من مختلف المراحل السنية على مستوى الجمهورية للاستفادة من البرامج والخدمات والدور المجتمعى الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال رؤية واستراتيجية والوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب والأسرة المصرية.

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القليوبية شبرا الخيمة مركز شباب المنشية الجديدة المنشية فريق التايكوندو

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