صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.. إبراهيم الهدهد: الأمة المحمدية اتصفت بأمور لم تعط إلا للأنبياء والله يستجيب دعاء الخير من المسلم وليس ما فيه شر

شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

خطيب الأزهر يكشف عن خصائص الأمة المحمدية

الأمة المحمدية اتصفت بأمور لم تعط إلا للأنبياء

الله يستجيب دعاء الخير من المسلم وليس ما فيه شر

ألقى الدكتور إبراهيم الهدهد، من علماء الأزهر الشريف، خطبة الجمعة اليوم، من رحاب الجامع الأزهر الشريف.

وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، خطيب الجامع الأزهر، إن هذه الأمة المحمدية خصها الله بخصائص كثيرة، وأعطاها ما خص به الأنبياء من قبل.

واستشهد إبراهيم الهدهد، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، بما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أعطيت أمتى ثلاثا لم تعط إلا للأنبياء كان الله تعالى إذا بعث النبى قال: ادعنى استجب لك، وقال لهذه الأمة: (ادعونى استجب لكم)، وكان الله إذا بعث النبى قال: ما جعل عليك فى الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) – الحج 78، وكان الله إذا بعث النبى جعله شهيدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس).

وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، خطيب الجامع الأزهر، إن معنى الرشد في قوله تعالى (إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) هو طلب صلاح الأمر والهداية في الدنيا والآخرة.

وأضاف إبراهيم الهدهد، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن الرشد أن تكون في الناس صالحا مصلحا في الدنيا، وهو الذي يحقق في الآخرة الجنة والثواب العظيم.

وتابع: لفظ العبودية هي الأرقى عند الله تعالى ولهذا عبر به في الآية الكريمة، بدلا من لفظ الناس أو لفظ المؤمنين.

وأوضح أن المسلم الذي يدعو الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، فإن الله يستجيب له دعاءه، فالله تعالى يستجيب دعاء الخير ولا يستجيب ما فيه الشر لأنه كريم وعظيم وأرأف بخلقه من رأفة العبادة بأنفسهم.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى من شوال، بجميع مساجد الجمهورية، لتكون تحت عنوان (الاستقامة والمداومة على الطاعة).

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة الأولى من شهر شوال من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة.

و أعلنت الوزارة افتتاح 16 مسجدا وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حيث سيتم افتتاح ( 16 ) مسجدًا الجمعة المقبلة منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 901 ) مسجد منها ( 706 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 195 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12/ 4 / 2024م عدد (11923) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (123) مليون جنيه.