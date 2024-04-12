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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم: لا مد لإجازة عيد الفطر للطلاب.. والمدارس: عودة الدراسة الاثنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرار ينص على مد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 لطلاب المدارس الموجودين على مستوى الجمهورية .

وأكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات لصدى البلد ، إلتزام جميع المدارس بمدة إجازة عيد الفطر المبارك 2024 التي أقرها رئيس مجلس الوزراء من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر ابريل عام 2024م .

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وشدد المصدر على أنه من المقرر عودة العملية التعليمية في جميع مدارس الجمهورية من يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 .

وكتبت المدارس على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تنبيهات مشددة لجميع الطلاب ، شددت خلالها على ضرورة إلتزام جميع الطلاب بالحضور في المدارس يوميا بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024 من يوم الاثنين ١٥ إبريل ، لإستكمال المناهج  ، مؤكدةً أن مناهج  الترم الثاني 2024 عبارة عن وحدات مترابطة مبنية على ماسبق دراسته ، ولذا فالحضور مهم حتى لا يتخلف التلاميذ عن استيعاب المادة العلمية .

وقالت المدارس : بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 ، نرجو الإلتزام بالحضور يومياً حتى لا يؤثر الغياب على التقييمات والدرجات .

عقد امتحانات المهام الآدائية الترم الثاني 2024 

وأشارت المدارس إلى أنه سوف يتم عقد امتحانات المهام الآدائية الترم الثاني 2024 لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بعد اجازة عيد الفطر المبارك 2024 مباشرة في جميع مدارس الجمهورية .

وأعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات ، حيث قررت بعض المديريات التعليمية بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024  يوم 15 ابريل فيما قررت مديريات اخرى بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024  يوم 17 ابريل وقررت بعض المديريات بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 يوم 21 ابريل 

وأوضحت المدارس، أنه تحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، صدرت تعليمات من وزارة التربية والتعليم تشدد على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية .

وأكدت المدارس على صدور قرار رسمي بتخصيص 5 درجات بكل مادة على انتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، وتحسب بالآلية التالية :

  • يستحق الطالب 5 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة، وتغيبه أحيانا 3 أيام بعذر مقبول
  • يستحق الطالب 3 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة وتغيبه أحيانا بدون عذر
  • يستحق الطالب درجة واحدة في حالة تغيبه كثيرًا بدون عذر.

عودة الدراسة في المدارس الاثنين
عودة الدراسة في المدارس الاثنين
عودة الدراسة في المدارس الاثنين
عودة الدراسة في المدارس الاثنين
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