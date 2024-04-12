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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نجح عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، المنضمين للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في خطف الأنظار إليهم بعد المستوى المتميز الذي ظهروا عليه منذ انضمامهم للفريق في يناير الماضي.

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نادي الزمالك

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تعاقد نادي الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية مع 10 لاعبين جدد وهم، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، أحمد حمدي، سيف فاروق جعفر، الفلسطيني ياسر حمد، الأوغندي ترافيس موتيابا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد عاطف، مهاب ياسر.

ونجح صانع الألعاب ناصر ماهر، الذي انضم للزمالك القادم من فريق مودرن فيوتشر، في خطف الأنظار إليه بعد المستوى المتميز الذي قدمه اللاعب مع الفريق الأبيض منذ انضمامه في يناير الماضي.

وكان اللاعب صاحب الـ27 عامًا لا يشارك بصفة أساسية مع الزمالك إلا أنه أصبح إحدى الركائز الأساسية في تشكيل الفريق بعد الأداء الذي قدمه في المباريات الماضية، حيث لعب 4 مباريات في بطولة الدوري أحرز خلالها هدفًا واحدًا.

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ويقدم أحمد حمدي، لاعب خط وسط الأهلي الأسبق، أداءً مميزًا مع الفريق الأبيض، وأصبح أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للقلعة البيضاء، حيث لعب مع الفريق 5 مباريات في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، أحرز خلالها هدفًا واحدًا.

وعلى الرغم من الدقائق القليلة التي لعبها محمد شحاتة مع نادي الزمالك في بطولتي الدوري والكونفيدرالية، فإنه نجح في لفت الأنظار إليه بقوة، خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز في مباراة مودرن في إياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية.

ولعب لاعب الوسط صاحب الـ23 عامًا مع الزمالك 4 مباريات في بطولتي الدوري والكونفيدرالية بمعدل 164 دقيقة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي، المقرر إقامتها الاثنين المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن جانب آخر، قرر مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حال تحقيق الفوز على الأهلي في بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة بينهما مع الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ورصد مسئولو القلعة البيضاء، مكافآت خاصة للاعبين، لتحفيزهم على تحقيق الفوز أمام الأهلي، حتى يواصل الفريق منافسته على التتويج ببطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 13 غيرها.

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