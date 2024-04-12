كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نفاذ تذاكر مباراة الزمالك والأهلي بعد طرحها على موقع تذكرتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"نفاذ تذاكر مباراة الزمالك والأهلي بعد طرحها على موقع تذكرتي".

نشر الإعلامي أحمد شوبير منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب شوبير: "‏انا سعيد جدا بالتجاوب الرائع ده الحوار مفتوح لسه واوعدكم اني الخص كل الاقتراحات والشكاوى وكمان نحاول نوصل لضوابط تصب في النهايه ف الصالح العام .. اللي يهمنا ان المدرجات ترجع زي زمان مليانه بالجماهير الجميله اللي بتحب ناديها وبتحب بلدها".