جوزيه جوميز يرفض المعسكر المبكر قبل قمة الزمالك أمام الأهلي

كشف اللاعب أحمد حسن عن رفض جوميز المعسكر المبكر قبل مباراة القمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"جوميز يرفض المعسكر المبكر قبل مباراة القمة".

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة الاتحاد السكندري اليوم كانت في اتجاه واحد، وفريقه استحوذ تماما على مجريات اللقاء وصنع عدة فرص للتهديف، وأبدى سعادته بالمستوى الذي قدمه اللاعبون.



وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "هناك من يرى أن ما فعلناه أمر سهل في الملعب، لكن الاتحاد فريق قوي ويستطيع خلق التحولات الهجومية من الدفاع، وفي الشوط الثاني المنافس كانت لديه فرصة محققة للتهديف عن طريق خطأ من الكرات الثابتة الخاصة بنا".

وفيما يخص الاستعداد لمباراة القمة قال: "سأرى ماذا سأفعل في الأيام المقبلة استعداداً لمباراة الأهلي، لكنني أحب ما فعلناه اليوم ولدينا الوقت الكافي للتحضير لمباراة القمة"..

وأضاف "جوميز": "لا أستطيع أن أقول لأي لاعب إنه سيشارك، والأكثر جاهزية هو من يشارك في المباريات".

وواصل: "اللاعب الكبير في العمر مثل الشمس والقمر، وعبدالله السعيد لاعب محترف على أعلى مستوى، كما أن الذكاء الذي يتمتع به يجعله مفيداً لأي فريق يلعب له، وسعيد بما قدمه بشأن رؤيته للملعب والطريقة التي يرى بها المباراة وهى فرصة هائلة لزملائه الذين يلعبون أمامه لاستلام الكرات الدقيقة".