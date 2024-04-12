مانشستر يونايتد في مأزق قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

يتغيب سكوت مكتوميناي من تشكيلة مانشستر يونايتد في المباراة ضد بورنموث، حيث يواصل تعافيه من إصابة في الركبة، كما أن لياقة ماركوس راشفورد محل شك أيضاً.

وأصيب مكتوميناي (27 عاماً) بعد شد ركبته بشكل مفرط، خلال هزيمة يونايتد 4 - 3 أمام تشيلسي، في وقت سابق من هذا الشهر، ودخل بديلاً، خلال الشوط الثاني، في الدقيقة 75 بدلاً من كاسيميرو.

وبعد ذلك لم يكن ضمن تشكيلة يونايتد، في مباراة الأحد التي انتهت بالتعادل 2 - 2 على أرضه أمام ليفربول.

قال مدرب يونايتد، إريك تين هاغ، عن جاهزية مكتوميناي لرحلة السبت إلى بورنموث: «لا أعتقد ذلك، لدينا جلسة تدريبية اليوم، لذلك لدينا يوم، سيدفع، وهو حريص جداً على أن يكون جزءاً منها، غداً، لكن الأمر مشكوك فيه تماماً».

كان اللاعب الدولي الاسكتلندي لاعباً رئيسياً ليونايتد، هذا الموسم، حيث سجل تسعة أهداف، وصنع ثلاث مرات في 36 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

حصل يونايتد على دفعة مع عودة راشفورد إلى التدريب، بعد استبداله في الشوط الثاني من مباراة الأحد ضد ليفربول بسبب إصابة عضلية.

وأضاف تين هاغ عن مهاجم إنجلترا: «راشفورد تدرّب، أمس، فكيف يتعافى منه اليوم، لدينا تدريب آخر اليوم، وبعدها سنتخذ القرار بشأنه».

وستكون الانتكاسة الأخيرة التي تعرض لها مكتوميناي بمثابة ضربة ليونايتد والمدير الفني تين هاغ، الذي يعاني عدداً من الإصابات في فريقه.

يأتي غياب مكتوميناي بعد تأكيد النادي أن رافائيل فاران سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع مع استبعاد جوني إيفانز أيضاً من مباراة نهاية هذا الأسبوع ضد بورنموث