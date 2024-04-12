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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شروط تشافي للبقاء في تدريب برشلونة

تشافي
تشافي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مطالب المدرب تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، من أجل البقاء في منصبه بالموسم المقبل، عقب انتصاره على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.

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وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن استمرارية تشافي مع برشلونة تتعلق بقدرة لابورتا على إقناعه بالبقاء، بالإضافة إلى تلبية طلباته الفنية، وهي عدم رحيل أي لاعب من القوام الأساسي لكتيبة البلوجرانا، بالإضافة لتعزيز صفوف الفريق بالصفقات التي يريدها المدرب الإسباني.

وأوضحت أن تشافي يرى أن الفريق الكتالوني يحتاج لضم لاعب ارتكاز في خط الوسط، ويعتبر الثنائي مارتن زوبيميندي لاعب ريال.

كما يرغب تشافي التعاقد مع لاعب وسط هجومي، يستطيع اللعب في عمق الملعب خاصة وكذلك على الأطراف أحيانًا، ويظهر برناردو سيلفا كأبرز المرشحين، الذي يرغب مدرب برشلونة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسيحتاج برشلونة للكثير من المال، لإبرام هذه الصفقات، ولكن مع عدم انتهاك قاعدة اللعب المالي النظيف، وسيكون هذا الأمر في يد رئيس النادي خوان لابورتا، والذي يقع على عاتقه مهما إقناع تشافي بالاستمرار.

تشافي دوري أبطال

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