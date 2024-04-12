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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

محدش يعرفه.. زيت غريب يحسن الحالة المزاجية ويسكن الألم

صدى البلد

يعد زيت المريمية من الزيوت العطرية ذات التاريخ العريق واستخدامات متعددة، حيث كان يُستخدم في الطب التقليدي منذ قرون وبالإضافة إلى رائحته العطرية المميزة، يتمتع زيت المريمية بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية.

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ووفقا لما جاء في موقع Organic Facts تشمل بعض فوائد زيت المريمية الرئيسية مايلي:

مضاد للالتهابات: يساعد زيت المريمية في تخفيف الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل والتهاب العضلات.


مخفف للألم: يستخدم زيت المريمية تقليديًا لتسكين آلام العضلات والمفاصل وآلام الدورة الشهرية.


معزز للمناعة: يساعد زيت المريمية في تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.


مُحسّن للمزاج: يستخدم زيت المريمية لعلاج القلق والاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.


مُنشط للدماغ: يساعد زيت المريمية على تحسين التركيز والذاكرة والوظائف الإدراكية.
مُفيد لصحة الجهاز الهضمي: يساعد زيت المريمية على تحسين الهضم وعلاج اضطرابات المعدة مثل الانتفاخ وعسر الهضم.
مُفيد لصحة البشرة: يستخدم زيت المريمية لعلاج حب الشباب والتهابات الجلد الأخرى.


مُفيد لصحة الشعر: يساعد زيت المريمية على تحفيز نمو الشعر ومكافحة تساقطه.
طريقة استخدام زيت المريمية:

يمكن استخدام زيت المريمية موضعيًا عن طريق تخفيفه بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند وتدليكه على المنطقة المراد علاجها أو يمكن استخدامه عن طريق الاستنشاق من خلال جهاز الاستنشاق أو إضافة بضع قطرات إلى حمامك.

المريمية فوائد زيت مضاد للالتهابات تحسين الحالة المزاجية الزيوت العطرية اضطرابات المعدة علاج اضطرابات المعدة تقوية جهاز المناعة تخفيف الالتهابات علاج حب الشباب علاج القلق زيت المريمية صحة البشرة صحة الشعر

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