عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يخسر أمام سيفاسبور بهدف نظيف في الدوري التركي

تريزيجة
تريزيجة

خسر فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، جناح المنتخب الوطني، أمام نظيره سيفاس سبور، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري التركي الممتاز.

txt

العربي بطلا لكأس السوبر القطري الإماراتي على حساب الشارقة

txt

يستاهل أوي .. تصريح مثير من وفاء عامر يخص أحمد العوضي |فيديو

سجل هدف سيفاس سبور في شباك طرابزون اللاعب  كوينسي مينيج في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد طرابزون عند النقطة 52 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، بينما احتل فريق سيفاس سبور المركز السابع برصيد 44 نقطة.

وتواجد تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني في تشكيل طرابزون سبور الأساسي، قبل أن يغادر المباراة في الدقيقة 45.

وكشفت تقارير صحفية، أن محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي، بات مرشحا بقوة للعودة إلى الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وكان تريزيجيه رحل عن أستون فيلا الإنجليزي في صيف عام 2022، لينضم إلى طرابزون سبور مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.

طرابزون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

موضوعات متعلقة

شروط تشافي للبقاء في تدريب برشلونة

مانشستر يونايتد في مأزق قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

جوارديولا يدافع عن هالاند رغم تراجع مستواه في المباريات

مدريد يسعى لحصد لقب الدوري الإسباني بعد تخطي عقبة ريال مايوركا

جمال علام يجتمع بمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008.. تفاصيل

ناجٍ من محاكمة القرن.. وفاة نجم كرة القدم الأمريكية

الأهلي يتخطى عقبة نادي زد بهدف وسام أبو علي

وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك زد

ترشيحاتنا

غادروا فورا.. ألمانيا توجه نداء عاجلا لرعايها المقيمين في إيران

التحذير من الشبورة.. الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية غدا

أبو موتة “20 سنة اعتقال”| فنان يحتفل بزفاف ابنته على طريقة "هنيدي ستايل".. شاهد

النشرة الدينية| حكم الجمع بين نية القضاء والـ6 من شوال.. ودعاء للتوبة

بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يخسر أمام سيفاسبور بهدف نظيف في الدوري التركي

صندوق النقد الدولي ينتخب كريستالينا جورجييفا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ