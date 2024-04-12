بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يخسر أمام سيفاسبور بهدف نظيف في الدوري التركي

خسر فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، جناح المنتخب الوطني، أمام نظيره سيفاس سبور، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري التركي الممتاز.

سجل هدف سيفاس سبور في شباك طرابزون اللاعب كوينسي مينيج في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد طرابزون عند النقطة 52 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، بينما احتل فريق سيفاس سبور المركز السابع برصيد 44 نقطة.

وتواجد تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني في تشكيل طرابزون سبور الأساسي، قبل أن يغادر المباراة في الدقيقة 45.

وكشفت تقارير صحفية، أن محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي، بات مرشحا بقوة للعودة إلى الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وكان تريزيجيه رحل عن أستون فيلا الإنجليزي في صيف عام 2022، لينضم إلى طرابزون سبور مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.