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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج جواز سفر 2024 إلكترونياً

صدى البلد

يبحث كثير من المواطنين عن خطوات استخراج جواز سفر 2024 إلكترونياً، كونه يعد من المستندات المهمة التي يحتاجها المسافرين من أجل العمل أو السياحة أو لأغراض أخرى. 

 

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج جواز سفر مميكن 2024م

 

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزراة الداخلية 

النقر على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، ويتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

ابدأ في ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

 

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خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والاوراق المطلوبة 2024

 

شراء نموذج 29 مميكن.

ملء كافة البيانات المطلوبة.

تقديم المستندات المطلوبة كما هو موضح أدناه.

دفع تكلفة الخدمة، متضمنة رسوم إضافية مقابل خدمة المستعجل/الفوري.

خطوات استخراج جواز سفر مميكن 2024 

 

- الذهاب إلى قسم الجوازات المختص حسب محل الإقامة

 

- كتابة البيانات بخط مقدم الطلب وسحب نموذج 29 جوازات

- تقديم اوراق استخراج جواز السفر المطلوبة

- دفه رسوم استخراج جواز السفر 2034

- استلام الإيصال لإستلام جواز السفر به

ومن جانبها تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، إجراءات عديدة للتسهيل على المواطنين الراغبين في استخراج جواز السفر، والحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع حقوق الإنسان، وكذلك رصد الحالات الإنسانية والتي تحتاج إلى مأموريات في المنازل لاستخراج جواز السفر.

 

وتقدم وزارة الداخلية خدمات استخراج جواز السفر 2024 سواء العادي أو المستعجل، وذلك من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية، حيث من الممكن استخراج جواز السفر في خلال ساعات قليلة من الإدارة.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر 2024

 

1- بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

 

2- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

 

3- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

 

4- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

 

5- للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

 

6- للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

 

7- للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

 

8- للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

 

مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل

 

1- 48 ساعة في حالة الطلب المستعجل.

 

2- في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري.

 

3- أما في حالة الطلب العادي يستغرق ما بين 7: 15 يوماً كحد أقصى لاستلام الجواز

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تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل

 

1- 550 جنيهاً مصرياً هي تكلفة استخراج جواز السفر المستعجل.

 

2- 1000 جنيه مصري هي تكلفة استخراج جواز السفر الفوري.

 

3- يضاف 300 جنيه مصري مقابل التأمين الإجباري، سواء في حالة المستعجل أو الفوري.

 

4- يضاف 400 جنيه مصري إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً.

 

رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة

 

- 450 جنيهاً مصرياً هي التكلفة الإجمالية لاستخراج جواز السفر العادي.

 

-يضاف 300 جنيه مصري مقابل التأمين الإجباري.

 

- يضاف 400 جنيه مصري لمن لا يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً.

 

 

 

أماكن استخراج جواز السفر

 

يمكن للمواطن المصري استخراج جواز السفر داخل مصر من خلال مكاتب الجوازات والهجرة التابعة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لوزارة الداخلية المصرية. على أن يتم الذهاب لمكتب الجوازات التابع للمنطقة السكنية كما هو مسجل في عنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن.

 

كما يمكن التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة بميدان العباسية لسكان الأقاليم والمحافظات، على أن يتم التوجه في أوقات العمل الرسمية وتسليم الأوراق المطلوبة للموظف المختص.

 

مدة صلاحية جواز السفر هي 7 سنوات من تاريخ الاستخراج أو التجديد.

خطوات استخراج جواز سفر 2024 خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والاوراق المطلوبة 2024

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