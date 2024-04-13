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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ربع مليون .. رامي جمال يدخل الأعلى مشاهدة بـ خليني أشوفك

رامي جمال
رامي جمال

تمكن رامي جمال من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال أغنية خليني أشوفك ، وذلك بعد طرحها بيومين فقط . 

وحققت أغنية “خليني أشوفك ” ، ما يزيد من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 48 ساعة فقط .

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وكان قد كشف الفنان رامى جمال عن موعد طرح أغانى ألبومه الجديد "خلينى أشوفك" وذلك عبر  حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.  

وقال رامى جمال : خليني اشوفك ميعادنا يوم الخميس الساعه ١٢ بليل.. البوم خليني اشوفك البوم ١٠ اغاني كل يوم خميس الساعه ١٢ وكل سنه وانتم طيبين وعيد جديد.

وقد قال الفنان رامي جمال أن سبب حماسه للأعمال القادمة، هو تأسيسه لشركة إنتاج خاصة به خلال الفترة الماضية.

أضاف رامي جمال فى تصريحات تليفزيونية: أنه لأول مرة يطلق شركة إنتاج خاصة به ، لينتج هو جميع أعماله القادمة ، معلقة: "فكرة إنى بزرع فى أرضي دي عملالي حماس مختلف للشغل".

وعن الحفلات التى أحياها خلال الفترة الماضية، أعرب رامي جمال عن سعادته بها بسبب الأجواء وحب الجمهور له .

أحيا الفنان رامي جمال وكورال هارموني عربي، حفل غنائي  الخميس الماضي في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك لصالح إحدى شركات المحمول  الخاصة التي تطلق اصدارها الجديد في الشرق الأوسط.

وقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه وأبرزهم غنية جيت متاخر، أغنية أوعديني  وأغنية بيهم كلهم ، وأغنية قمر و منور، أغنية بعده فارق، ولحظة بعادك وغيرها من الأغاني. 

رامي جمال البوم خليني اشوفك الفنان رامي جمال كورال هارموني عربي منطقة الصوت والضوء

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