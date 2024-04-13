مواجهات نارية..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يعد السبت الموافق 13 - 4 - 2024، يومًا حافلا بالمباريات الرياضية في مختلف البطولات العالمية، حيث تتصدر مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، إلى جانب مواجهة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

1. نيوكاسل يونايتد مقابل توتنهام هوتسبير - الساعة 1:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

2. برينتفورد مقابل شيفيلد يونايتد - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2.

3. بيرنلي مقابل برايتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

4. مانشستر سيتي مقابل لوتون تاون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.

5. نوتينجهام فورست مقابل وولفرهامبتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

6. بورنموث مقابل مانشستر يونايتد - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

1. أتلتيكو مدريد مقابل جيرونا - الساعة 2 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 3.

2. رايو فاليكانو مقابل خيتافي - الساعة 4:15 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

3. ريال مايوركا مقابل ريال مدريد - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

4. قادش مقابل برشلونة - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

وهناك العديد من المباريات الأخرى في الدوريات الإيطالية، الألمانية، الفرنسية، والتركية، وستكون متاحة عبر القنوات المختلفة لمحبي كرة القدم لمتابعتها والاستمتاع بها.