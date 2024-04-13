عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات نارية..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

يعد  السبت الموافق 13 - 4 - 2024،  يومًا حافلا بالمباريات الرياضية في مختلف البطولات العالمية، حيث تتصدر مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، إلى جانب مواجهة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

1. نيوكاسل يونايتد مقابل توتنهام هوتسبير - الساعة 1:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.
2. برينتفورد مقابل شيفيلد يونايتد - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2.
3. بيرنلي مقابل برايتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
4. مانشستر سيتي مقابل لوتون تاون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.
5. نوتينجهام فورست مقابل وولفرهامبتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
6. بورنموث مقابل مانشستر يونايتد - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

1. أتلتيكو مدريد مقابل جيرونا - الساعة 2 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 3.
2. رايو فاليكانو مقابل خيتافي - الساعة 4:15 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.
3. ريال مايوركا مقابل ريال مدريد - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
4. قادش مقابل برشلونة - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

وهناك العديد من المباريات الأخرى في الدوريات الإيطالية، الألمانية، الفرنسية، والتركية، وستكون متاحة عبر القنوات المختلفة لمحبي كرة القدم لمتابعتها والاستمتاع بها.

البطولات العالمية الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد توتنهام هوتسبير ريال مدريد ريال مايوركا مباراة مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

أفلام مخلة|ذعر في "الزاوية" فتيات ونساء ودجال النوراني للأعمال السفلية.. ما القصة؟

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

ترشيحاتنا

هجوم بمسيرات.. صافرات الانذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية

مواجهات نارية..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إنهاء خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات ضد سائح

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

الصحة: توفير كميات إضافية من أكياس الدم من خلال حملات التبرع بمختلف المحافظات

ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها برشاقة لافتة| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها برشاقة لافتة| شاهد

طريقة عمل القرص الطرية في البيت| أحلى من الجاهز

لحظة اصطدام تلفريك بجبل وسقوط الركاب جنوب تركيا.. فيديو

في ذكراه .. اللبنانى الأمير فخر الدين لماذا أعدمته الدولة العثمانية ؟

فيديو

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ