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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر تكشف عن وجهة السفينة البرتغالية قبل استيلاء الحرس الثوري الإيراني عليها

السفينة أم إس سي
السفينة أم إس سي

ذكرت مصادر أن السفينة التي استولت عليها قوات إيرانية تجارية وتحمل حاويات كانت متجهة للهند، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
وذكرت العربية أن 20 فلبينيا كانوا على متن السفينة البرتغالية التي استولت عليها إيران في مضيق هرمز.
وقامت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بالإستيلاء على سفينة في مضيق هرمز.
وبشكل رسمي استولت القوات الإيرانية  على السفينة البرتغالية "MSC ARIES" بمضيق هرمز.

ونفذت القوات البحرية للحرس الثوري الايراني  عملية انزال جوي فوق سفينة MSC ARIES بواسطة مروحية حربية.

وقال الجيش البريطاني ان جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز الحيوي وأنها على الأغلب مجموعة تابعة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

MSC البرتغال الجيش البريطاني الثوري الإيراني الحرس الثوري

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