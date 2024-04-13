ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم "السبت"، تداول 66 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و317 شاحنة و15 سيارة.

وشملت حركة الواردات 63500 طن بضائع و183 شاحنة و 13 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع و134 شاحنة و2 سيارة.

ويستقبل ميناء سفاجا، السفينة AAI EVOLUTION، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بصائع، و317 شاحنة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 550 راكبًا.