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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

تشافي
تشافي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة قادش، المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

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وشهدت قائمة برشلونة غياب المصابين جافي وبالدي، إلى جانب الثلاثي الموقوف "إينيجو مارتينيز وروبرت ليفاندوفسكي وجواو كانسيلو".



"تير شتيجن، رونالد أراوخو، فيران توريس، بيدري، رافينيا، إيناكي بينا، جواو فيليكس، كريستينسن، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، دي يونج، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، كاسادو، كوبارسي، مارك جويو، فورت، ميكيل فاي".

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد بـ67 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بـ75 نقطة.

ويحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره قادش ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني" الليجا"، على ملعب "رامون دي كارانزا".


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة وقادش في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت.


تذاع  مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

كانت مباراة برشلونة وقادش في الدور الأول من الموسم الحالي قد انتهت بفوز برشلونة بهدفين دون رد، على ملعب "مونتجويك".

 

ويحتل برشلونة حاليًّا المركز الثاني برصيد 67 نقطة، في حين أن قادش لديه 25 نقطة في المركز الثامن عشر

تشافي قادش

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