للحفاظ على صدارة الدوري.. ريال مدريد يستدعي جميع صفوفه لمواجهة مايوركا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، تشكيل فريقه لمباراة ريال مايوركا المقرر لها، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد مايوركا

ويستضيف ملعب “إيبيروستار” مباراة ريال مدريد، مع نظيره ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

ويطمح ريال مدريد لمواصلة انتصاراته والحفاظ على القمة، حيث يتواجد ريال مدريد على قمة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

تذاع مباراة ريال مدريد وريال مايوركا عبر قناة beIN Sports HD 1.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم على ملعب "سانتياجو برنابيو" قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

ترتيب ريال مدريد ومايوركا

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، في حين أن ريال مايوركا لديه 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه المسافرة لمواجهة ريال مايوركا، اليوم السبت، على ملعب إيييروستار، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإسباني - الليجا.

واستدعى أنشيلوتي جميع اللاعبين المتاحين باستثناء الثنائي المصاب فقط تيبوا كورتوا، وديفيد ألابا.

وتواجد البرازيلي رودريجو في القائمة رغم تأكيد أنشيلوتي بالمؤتمر الصحفي، أنه لم يتدرب هذا الصباح مع بقية زملائه بسبب إصابة غير خطيرة.

قائمة ريال مدريد لمباراة مايوركا

حراسة المرمى: لونين، كيبا، ماريو دي لويس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.