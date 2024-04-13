وزراء الخارجية الأوروبيون يحذرون من التصعيد بين إيران وإسرائيل

حذر مسؤولون أوروبيون اليوم السبت من مزيد من التصعيد بين إسرائيل وإيران وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

كتب ديفيد كاميرون، وزير خارجية المملكة المتحدة، على موقع X أنه تحدث مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس. وكتب كاميرون أن الزعيمين ناقشا 'مخاوفهما المشتركة بشأن التهديدات الإيرانية بمهاجمة إسرائيل'، مضيفا أن 'المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد ويخاطر بخسارة المزيد من أرواح المدنيين'.

قال كاميرون: 'ستواصل المملكة المتحدة العمل مع شركائنا لدعم الأمن الإقليمي'.

كما كتب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في رسالة إلى X، حيث كتب أنه 'منزعج للغاية من التقارير حول (هجمات) محتملة ضد إسرائيل' وأن النرويج تدعو 'جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد'.

أدانت النرويج الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق. وأضاف إيدي: 'من الضروري احترام القانون (الدولي) وحماية جميع المدنيين'.