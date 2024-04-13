جالانت يدعو المستوطنين لعدم تطبيق القانون بأيديهم بعد العثور على جثة المراهق الإسرائيلي

حث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت المستوطنين الاسرائيليين على تجنب تطبيق القانون بأيديهم بعد أن عثرت إسرائيل على جثة الصبي الإسرائيلي بنيامين أخيمير (14 عاما) - الذي فُقد صباح امس الجمعة في الضفة الغربية المحتلة - من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. قوات الأمن والشرطة.

وقال جالانت في منشور على موقع 'تويتر': 'أناشد الجمهور أن يدعو قوات الأمن للتحرك بسرعة في مطاردة الإرهابيين - الأعمال الانتقامية ستجعل الأمر صعبا على مقاتلينا في مهمتهم - يجب ألا يوضع القانون في أيدي أحد'. X.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال شهود عيان لشبكة CNN، إن مئات المستوطنين الإسرائيليين يحاصرون البلدات الفلسطينية ويهاجمون السكان في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.