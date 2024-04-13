داعش الإرهابية تقـ.ـتل 10 أشخاص في هجوم بشرق الكونغو

قالت السلطات المحلية ومصدر بالأمم المتحدة، اليوم السبت، إن متمردين تابعين لجماعة إرهابية مشتبه بهم قتلوا ما لا يقل عن عشرة مدنيين في هجوم يوم الجمعة قرب مدينة بيني في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

قال عمدة موليكيرا نجونجو مايانجا، اليوم إن المهاجمين أطلقوا النار على أشخاص يعملون في الحقول في بلدة موليكيرا خارج بيني.

أضاف أنه تم انتشال سبع جثث حتى الآن، من بينها جثث ثلاث نساء، كما تم الإبلاغ عن خمس ضحايا آخرين في أماكن أخرى.

وقال عبر الهاتف 'بالتأكيد هناك جثث أخرى سنعثر عليها مع استمرار البحث' ملقيا باللوم على جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة.

وقال مصدر في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو إن عشرة أشخاص قتلوا.

وتنبع قوات الدفاع الأسترالية من أوغندا المجاورة.

وتتمركز الجماعة الآن في شرق الكونجو، وقد أعلنت الولاء لداعش الإرهابية وتشن هجمات متكررة، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة التي تنشط فيها العديد من الجماعات المتشددة.

وتكثفت الهجمات خلال العام الماضي وبلغ عدد النازحين بسبب أعمال العنف 7.1 مليون في نهاية مارس، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.